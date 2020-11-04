Депутат Милонов прокомментировал обвинения представителя «Лацио» в сокрытии информации в СССР

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «СЭ» прокомментировал высказывание директора «Лацио» по связям с общественность Стефано де Мартино о том, что итальянский клуб не скрывает информацию, как это было в СССР. Таким образом он ответил на обвинения в сокрытии игроков с коронавирусной инфекцией.

— Какой-то бред он сказал. Я думаю, перед матчем всех обязательно протестируют и определят, кто больной или не больной, — сказал Милонов «СЭ». — Итальянцы же сами себе не враги. Они не будут рисковать футболистами, за которых платили миллионы евро. Уверен, больных там быть не должно.

А что касается этого директора, я готов ему объяснить, что не стоит СССР обвинять во всех грехах. Вообще-то фашисты приехали из Италии, а не из нашей страны. Советский Союз был не таким уж и плохим, в отличие от Италии в определенный исторический момент. И вообще СССР всегда дружил с Италией в те времена. Мы снимали вместе фильмы, итальянские певцы в Союзе были самыми популярными. Так что ему не стоит такие вещи говорить. Мы всегда дружили, не надо свои европейские ложки голубого дегтя кидать в наши русско-итальянские бочки с медом. (Сергей Федоров)