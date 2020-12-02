Деменко заявил, что «Краснодар» поддержал Мусаева победой над «Ренном»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» в матче с «Ренном» (1:0) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Одну игру «Краснодар» выиграл, и все встало на свои места, в какой-то степени команда решила свою задачу. Никто от них не ожидал выхода в плей-офф Лиги чемпионов, но надо было достойно показать себя против хороших команд, — сказал Деменко «СЭ». — Выиграли сегодня очень важную встречу с точки зрения психологического состояния. Будем надеяться, что боролись и ради тренера, такая эмоциональность была внутренняя. Ребята порадовали себя, решили задачу выхода в Лигу Европы. Первая победа среди всех российских команд — очень приятно, показали, что могут на зубах вытаскивать матчи.

Были в концовке сомнения, что опять какая-нибудь неприятность будет. Сейчас хоть какие-то проблемы уйдут от тренера, дадут ему все передышку, отсрочку. Команде надо было поддержать Мусаева в этой ситуации. Это такой момент, где нужно было дать шанс, причем всем. Хорошую игру показали, если бы «Краснодар» все матчи проводил так, то было бы больше побед. Не хватает реализации моментов, здесь и элемент везения есть.

Вспоминаем и ошибки в матче с «Севильей». Они дают команде тот необходимый опыт и пищу для размышления для тренерского штаба и руководства. Сегодня, когда нужно было выиграть, они это сделали. Да, был тяжелый матч, но все-таки забили, проявили свой характер. С «Челси» игра будет другая, будут уже более спокойны. Мы можем играть на таком уровне, но нужно добавлять ребятам больше мотивации, больше наглости, не бояться соперников.

(Анастасия Пастернак)