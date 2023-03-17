Деменко назвал самую интригующую пару на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко выделил самую интересную пару 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Самая лучшая — это «Манчестер Сити» — «Бавария». Столкнутся две команды, которые, честно говоря, претенденты на финал Лиги чемпионов. «Реал» тоже неплохо смотрится. Жаль, что именно на этой стадии они встречаются», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «Интер» — «Бенфика», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».