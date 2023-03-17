Оливер Кан: «Манчестер Сити» — отличная команда, но мы — «Бавария»

Президент совета директоров «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о предстоящих матчах с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» — отличная команда, но мы — «Бавария», — цитирует Кана Marca. — Нам нужно быть готовыми к этому великому сопернику, и мы будем готовы. Это будет воссоединение с Пепом Гвардиолой, Эрлином Холанном и другими старыми знакомыми из бундеслиги. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны победить лучших, и мы примем вызов».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча станет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».