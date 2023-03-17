Деменко назвал команду, которая может преподнести сюрприз в Лиге чемпионов

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о том, что «Наполи» сможет преподнести сюрприз в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Фаворит Лиги чемпионов? Тяжело сказать. Я полуфиналистов мог бы выделить «Реал», «Наполи» и «Интер». Очень сложно выделить фаворита пары «Манчестер Сити» — «Бавария». Хочу отметить, что «Наполи» ровно выступает в чемпионате Италии, в Лиге чемпионов тоже хороша. Ожидаю, что команда может сюрприз преподнести», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «Интер» — «Бенфика», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».