Де Дзерби не считает, что у «Шахтера» теперь больше шансов на выход в группу Лиги чемпионов

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победы над «Монако» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что в противостоянии по-прежнему нет фаворита.

— Можно сказать так: «Шахтер» — это не «Реал». Средний возраст нашей команды сегодня на поле — 22,1 года, — цитирует пресс-служба клуба Де Дзерби. — «Монако» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, во всяком случае дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов «Монако» же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать — была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм.

— Считаете ли вы, что у вашей команды стало больше шансов квалифицироваться в групповой раунд? Или в связи с отменой правила выездного гола вы считаете, что ничего после первого поединка не изменилось?

— Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что «Монако» приедет в Украину с той же целью. В то же время у «Шахтера» есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру.

Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.