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Вернидуб остался впечатлен игрой «Шерифа» в матче с «Динамо»

04:53

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после победы над загребским «Динамо» (3:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что обе команды показали фантастическую игру.

«Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде «Шериф». Все ребята до единого выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд!

Я рад, что мы добыли победу. Но нужно побыстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. После второй игры можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. И нужно довести дело до конца", — цитирует пресс-служба клуба Вернидуба.

Дополнительная информация:

http://www.fc-sheriff.com/ru/vse/press-konferentsiya-posle-dinamo/

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Евгений Козинов все материалы автора

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