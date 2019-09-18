Дани Парехо: «Валенсия» была готова терпеть и отдаваться борьбе"
02:22
Капитан «Валенсии» Дани Парехо после победы над «Челси»? в 1-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что команда была решительно настроена.
— Мы верим в себя, — цитирует пресс-служба УЕФА Парехо. — Вы могли видеть, насколько решительно мы были настроены. Мы были готовы терпеть и отдаваться борьбе без остатка в сложных условиях.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027039/
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