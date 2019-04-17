ЦСКА - лидер рейтинга самых молодых стартовых составов в ЛЧ-2018/19

Журналист OptaJean Кевин Джеффрис в своем Твиттере опубликовал рейтинг самых молодых стартовых составов среди команд-участниц Лиги чемпионов-2018/19. ЦСКА занял первое место в этом списке. Полностью рейтинг выглядит так:
1. ЦСКА - средний возраст игрока стартового состава 24 года и 84 дня;
2. "Аякс" - 24 года и 257 дней;
3. ПСВ - 24 года и 273 дня;
4. "Лион" - 24 года и 282 дня;
5. "Брюгге" - 25 лет и 36 дней.
Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА занял 4-е место в группе G, набрав 7 очков.
Опрос
Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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