Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш был сильно раздражен после поражения от «Порту» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:3). Провансальцы проиграли 12-ю кряду встречу в турнире.

— Сегодня вечером наши ошибки убили нас! Чтобы быть худшими в Лиге чемпионов, нужно сначала попасть в нее, — сказал Виллаш-Боаш на пресс-конференции. — Мы здесь, поэтому и делаем дерьмо.