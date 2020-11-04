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«Чтобы быть худшими в Лиге чемпионов, в нее нужно сначала попасть». Виллаш-Боаш — о поражении от «Порту»

02:13
3 ноября. Андре Виллаш-Боаш (справа). Фото Instagram
3 ноября. Андре Виллаш-Боаш (справа). Фото Instagram
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш был сильно раздражен после поражения от «Порту» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:3). Провансальцы проиграли 12-ю кряду встречу в турнире.

— Сегодня вечером наши ошибки убили нас! Чтобы быть худшими в Лиге чемпионов, нужно сначала попасть в нее, — сказал Виллаш-Боаш на пресс-конференции. — Мы здесь, поэтому и делаем дерьмо.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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