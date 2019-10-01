Черышев в заявке «Валенсии» на матч с «Аяксом» Промеса
22:46
Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал заявку команды на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аякса»?. В список из 18 игроков попал российский полузащитник Денис Черышев. Встреча пройдет 2 октября в Валенсии на стадионе «Месталья».
Заявка «летучих мышей» выглядит следующим образом:
вратари — Силлессен, Доменеч;
защитники — Гарай, Паулиста, Коррейя, Коста, Диакаби, Васс;
полузащитники — Парехо, Коклен, Ферран Торрес, Кан Ин, Черышев, Гедеш;
нападающие — Вальехо, Родриго, Гомес, Собрино.
? CONVOCATORIA del @valenciacf para el #VCFAjax ??@ChampionsLeague? pic.twitter.com/lLkih0poes— Valencia CF ?? (@valenciacf) October 1, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур