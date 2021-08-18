Червиченко: «Учитывая состояние наших клубов, Украина обгонит Россию в рейтинге УЕФА уже в этом году»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу донецкого «Шахтера» над «Монако» (1:0) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла 17 августа.

«Шахтер» играл хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, то будет примерно то же самое, что в «Шахтере». Вчера у них было всего два украинца в составе. Команда чернее черного, такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Мне это не очень нравится. Понятно, что это мастера, что они хорошо играют", — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко допустил, что Украина обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА уже в этом году.

«Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно «Спартак». Радостных прогнозов точно не будет», — добавил Червиченко.

На прошлой неделе «Сочи» и «Рубин» вылетели из квалификации Лиги конференций. Россию в еврокубках представят следующие клубы: «Зенит» (групповой турнир Лиги чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (групповой турнир Лиги Европы).