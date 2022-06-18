Черчесов стартует в Лиге чемпионов 6 июля

Чемпионат Венгрии стартует 29-30 июля. При этом первый соперник «Ференцвароша» пока не назван, так как календарь еще не опубликован.

Свой первый официальный матч команда Черчесова проведет 6 июля в Казахстане против «Тобола» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в Будапеште 13 июля.

Если «Ференцварош» пройдет «Тобол», то уже через неделю сыграет первый матч с победителем пары «Слован Братислава» — «Динамо Батуми».

Тем временем команда Черчесова готовится начать свой второй сбор в Австрии. Он пройдет в Тироле, а жить команда будет в том отеле, где в свое время Черчесов проводил летний сбор с грозненским Тереком. На сборе, который продлится до 29 июня, запланировано три контрольных матча — 22-го, 25-го и 28-го.