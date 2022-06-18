Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:16

Черчесов стартует в Лиге чемпионов 6 июля

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в

Чемпионат Венгрии стартует 29-30 июля. При этом первый соперник «Ференцвароша» пока не назван, так как календарь еще не опубликован.

Свой первый официальный матч команда Черчесова проведет 6 июля в Казахстане против «Тобола» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в Будапеште 13 июля.

Если «Ференцварош» пройдет «Тобол», то уже через неделю сыграет первый матч с победителем пары «Слован Братислава» — «Динамо Батуми».

Тем временем команда Черчесова готовится начать свой второй сбор в Австрии. Он пройдет в Тироле, а жить команда будет в том отеле, где в свое время Черчесов проводил летний сбор с грозненским Тереком. На сборе, который продлится до 29 июня, запланировано три контрольных матча — 22-го, 25-го и 28-го.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «ПСЖ» избежал наказания за поведение после игры с «Реалом». Леонардо дисквалифицирован на 1 матч
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости