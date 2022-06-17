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Президент «ПСЖ» избежал наказания за поведение после игры с «Реалом». Леонардо дисквалифицирован на 1 матч

Президент «ПСЖ» избежал наказания за агрессивное поведение после игры с «Реалом»
Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи избежал наказания за свое поведение после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», сообщает Marca. А вот уже бывший спортивный директор клуб Леонардо получил дисквалификацию на один матч.

По завершении игры президент и спортивный директор «ПСЖ» вели себя агрессивно и пытались зайти в судейскую комнату. По пути катарский бизнесмен кричал и бил по окружающим предметам.

Однако Аль-Хелаифи не смог выразить арбитрам свою позицию: президент «ПСЖ» не нашел судейскую комнату и зашел в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле. В итоге Аль-Хелаифи с трудом увели — в происходящее пришлось вмешаться нескольким людям.

Парижская команда проиграла на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетела из турнира.

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