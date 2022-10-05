«Челси» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Лиги чемпионов

«Челси» и «Милан» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Фофана, Тиагу Силва, Кулибали, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

Запасные: Беттинелли, Менди, Аспиликуэта, Кукурелья, Чалоба, Жоржиньо, Закария, Галлахер, Пулишич, Бройя, Зиеш, Хаверц.

«Милан»: Тэтэрушану, Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре, Беннасер, Тонали, Крунич, Де Кетеларе, Леау, Жиру.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Габбиа, Гала, Кубис, Побега, Браим Диас, Ребич, Ориги.

Матч «Челси» — «Милан» состоится сегодня, 5 октября и начнется в 20.00 по московскому времени. Лондонцы занимают последнее, четвертое место в группе E с 1 очком в 2 играх, «россонери» лидируют с 4 очками в 2 встречах.