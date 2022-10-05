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5 октября, 20:00

«Челси» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Челси» — «Милан» начнется в 21.45 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Милана».
Фото AFP

5 октября в Лондоне (Англия) «Челси» примет «Милан» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Милан». Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск.

«Милан» с 4 очками лидирует в группе E. «Челси» занимает четвертую строчку с одним баллом.

Ответная игра между «Миланом» и «Челси» пройдет 11 октября в Милане (Италия).

Лига чемпионов. Группа E
05 окт, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:0
Милан
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
0
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