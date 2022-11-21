Канчельскис рассказал, когда Россию вернут в еврокубки: «Минимум через 6 лет»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об отстранении российских команд.

«Думаю, что нас отстранили надолго — минимум на шесть лет. Мы пропустим и Евро-2024, и ЧМ-2026. Ближайшее потепление будет в 2028 году. Это минимум», — сказал Канчельскис «СЭ».

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах по политическим причинам. В связи с этим сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре, а российские клубы не участвуют в еврокубках.