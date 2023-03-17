Канчельскис оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» не так часто играет в полуфиналах, как тот же «Реал». Однако шансы у них есть, но будет тяжело. Что касается «Реала», то у этой команды колоссальный опыт, постоянно играет в финалах. Конечно, это большой опыт.

«Манчестер Сити» с Гвардиолой тоже хочет выиграть Лигу чемпионов. Уже доходили один раз до финала. «Бавария» тоже будет не против снова выиграть. Думаю, что у «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «Челси» и «Наполи» шансов побольше, чем у других команд», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Наполи сыграет с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые матчи четвертьфинала команды сыграют 11 или 12 апреля. Ответные — 18 или 19 апреля.