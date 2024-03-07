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7 марта, 21:42

Тарханов: «Считаю, что «Лейпциг» должен был обыгрывать «Реал»

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Лейпцигом» (1:1).

«Я думаю, в этой Лиге чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» являются главными претендентами на победу. Мадридцы вообще еле выиграли и считаю, что «Лейпциг» должен был обыгрывать «Реал», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

В первом матче мадридская команда обыграла оппонентов со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала ЛЧ. Соперник «Реала» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 15 марта.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Александр Тарханов
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