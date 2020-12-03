Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от поражения от «Брюгге» в матче группового турнира Лиги чемпионов (0:3). Петербуржцы набрали 1 очко в пяти играх и лишились шансов на весеннюю стадию еврокубков.

— Обидное поражение. «Брюгге» несильно изменился после нашего первого матча в Питере, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ». — Гол пропустили в первом тайме. Неплохо начали второй тайм, потом пенальти непонятный, который переломил ход встречи.

Какие выводы сделал из дебютной Лиги чемпионов? Со всеми можно играть, можно никого не бояться. Ничего здесь сверхъестественного не было.