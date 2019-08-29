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Брайан Идову: «После игры с Криштиану пойду писать книгу: «Кто круче — Роналду или Месси»

20:52
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Защитник «Локомотива» Брайн Идову прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

— Группа очень крутая, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Идову. — Выйти из нее будет сложно, поэтому необходимо приложить максимум усилий. Против Месси я уже играл, теперь хочется сыграть против Роналду. Ну а после пойду писать книгу: «Кто круче — Роналду или Месси».

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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