17:20 | Футбол — Лига чемпионов

"Боже, храни тер Штегена". Классный сэйв немца в матче с "МЮ"

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отразил сложный удар нападающего "Манчестер Юнайтед" (3:0) Алексиса Санчеса во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

30-летний чилиец бил головой в направлении тер Штегена. 26-летний немец в эффектном прыжке отбил этот удар.

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" (4:0 - общий счет) и вышла в полуфинал ЛЧ, где сыграет с "Ливерпулем".

Барселона - Манчестер Юнайтед

 

Тер Штеген заскучал на матче с "МЮ" и прочитал выброшенную записку Сульшера

 

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