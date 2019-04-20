"Боже, храни тер Штегена". Классный сэйв немца в матче с "МЮ"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отразил сложный удар нападающего "Манчестер Юнайтед" (3:0) Алексиса Санчеса во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

30-летний чилиец бил головой в направлении тер Штегена. 26-летний немец в эффектном прыжке отбил этот удар.

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" (4:0 - общий счет) и вышла в полуфинал ЛЧ, где сыграет с "Ливерпулем".

🙌 God Save ter Stegen 🇬🇧 pic.twitter.com/NKCIXW4Klg – FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 апреля 2019 г.

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