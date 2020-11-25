Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн сделал дубль в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге». На счету 20-летнего форварда стало 17 голов в 14 играх сезона. 10 мячей он провел в 7 встречах бундеслиги, 6 — в четырех матчах Лиги чемпионов и еще один — в Суперкубке Германии.

Кроме того, Холанн быстрее всех футболистов достиг отметки в 15, а затем и в 16 голов в Лиге чемпионов. Восемь из них он провел за «Боруссию», а еще 8 — за «Зальцбург».