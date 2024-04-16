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«Боруссия» — «Атлетико»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов

Матч ЛЧ «Боруссия» — «Атлетико» пройдет 16 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Атлетико» Родриго де Пауль (слева) и Антуан Гризманн.
Родриго де Пауль (слева) и Антуан Гризманн.
Фото Reuters

16 апреля дортмундская «Боруссия» дома примет «Атлетико» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на территории стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начнется в 22.00 по московскому времени.

В первом матче четвертьфинала ЛЧ испанская команда одержала победу над «Боруссией» (2:1). За «матрасников» голы тогда забили Родриго де Пауль и Самуэл Лино.

Видеотрансляция ответного матча 1/4 финала ЛЧ «Боруссия» — «Атлетико» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Самые интересные моменты этой и других игр Лиги чемпионов 16 апреля покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями поединка «Боруссии» с «Атлетико» с помощью матч-центра «СЭ».

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ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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