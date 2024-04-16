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«Барселона» — «ПСЖ»: во сколько начало трансляции матча Лиги чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» пройдет 16 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Барселоны» поздравляют Жоау Феликса с голом.
Футболисты «Барселоны» поздравляют Жоау Феликса с голом.
Фото AFP

«Барселона» и «ПСЖ» 16 апреля встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Барселоне (Испания) на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

На «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет бесплатная видеотрансляция игры «Барселона» — «ПСЖ». Начало прямого эфира — в 21.40 мск. На канале «Матч Премьер» зрители смогут увидеть онлайн-перекличку самых интересных моментов противостояний 1/4 финала ЛЧ.

Ключевые события «Барселоны» с «ПСЖ» будут доступны в матч-центре «СЭ».

10 апреля в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 2:1. За каталонцев дубль оформил Рафинья, а еще один гол забил Андреас Кристенсен.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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