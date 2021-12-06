Де Дзерби пообещал выставить мощный состав на матч с «Шерифом»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шерифа». Украинский клуб уже потерял шансы продолжить борьбу в еврокубках.

«Есть несколько игроков, которые и завтра, и в субботу на поле не выйдут, - цитирует Де Дзерби Sport.ua. - Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важный. Многим молодым футболистам нужно показать себя. Не переживайте, состав будет сильным. Когда мы говорим о еврокубках, то нужно не забывать о четырех матчах квалификации. Но в группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели.

Но я сразу предупреждал, что в группе мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы их можем исправить в новом сезоне. Думаю, в том числе и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов. Оценка? Я плох в математике, не могу помочь.

Ожидания были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что есть. Мы уже выиграли Суперкубок, а также сражаемся за Кубок и УПЛ. Все это должно помочь, чтобы в новом сезоне мы сыграли иначе».

Матч «Шахтер» - «Шериф» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.