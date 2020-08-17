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Болельщики «Барселоны» освистали команду по прибытии домой

12:49
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Болельщики «Барселоны» в Испании встретили команду свистом, когда она прибыла домой после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8), сообщает The Sun.

На кадрах видно, как сотни фанатов, ожидающих каталонцев, нелицеприятно высказывают свою позицию на фоне событий с командой.

Напомним, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил, что Кике Сетьен больше не является тренером «Барселоны». По данным СМИ, претендентом на вакантное место является голландский специалист Роналд Куман.

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