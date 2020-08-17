Болельщики «Барселоны» освистали команду по прибытии домой
12:49
Болельщики «Барселоны» в Испании встретили команду свистом, когда она прибыла домой после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8), сообщает The Sun.
На кадрах видно, как сотни фанатов, ожидающих каталонцев, нелицеприятно высказывают свою позицию на фоне событий с командой.
Напомним, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил, что Кике Сетьен больше не является тренером «Барселоны». По данным СМИ, претендентом на вакантное место является голландский специалист Роналд Куман.
Barcelona did not receive a warm welcome back from fans after their 8-2 mauling by Bayern Munich pic.twitter.com/g0bmFPzQQz— The Sun Football ? (@TheSunFootball) August 17, 2020
Опрос
проголосовало: 8255Все опросы
Кто сыграет в финале Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...