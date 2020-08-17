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Президент «Барселоны» заявил, что Сетьен уволен

00:58
Кике Сетьен. Фото Reuters
Кике Сетьен. Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил об увольнении главного тренера команды Кике Сетьена.

«Сетьен уволен», — цитирует президента Tiempo de Juego. Ранее «Барса» уступила «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».

61-летний Сетьен тренирует каталонскую команду с января 2020 года. Он сменил на этой должности Эрнесто Вальверде.

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