Президент «Барселоны» заявил, что Сетьен уволен
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Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил об увольнении главного тренера команды Кике Сетьена.
??LTIMA HORA?— Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020
Bartomeu a @victor_nahe:
??"Seti?n est? fuera".
El Presidente ha salido de la reuni?n con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu
«Сетьен уволен», — цитирует президента Tiempo de Juego. Ранее «Барса» уступила «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В сезоне-2019/20 сине-гранатовые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Кубке страны «Барселона» вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетику».
61-летний Сетьен тренирует каталонскую команду с января 2020 года. Он сменил на этой должности Эрнесто Вальверде.
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