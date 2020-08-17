Источник: Куман согласовал с «Барселоной» контракт на два года

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», сообщает El Mundo Deportivo.

Переговоры между каталонским клубом и 57-летним специалистом находятся в завершающей стадии. Стороны близки к достижению договоренности.

Куман подпишет с «Барселоной» контракт на два года. Однако второй год действия соглашения придется на возможный приход в «Барсу» нового президента, который примет решение о будущем специалиста.

Ранее тренера заметили в аэропорту Барселоны. Накануне президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что Кике Сетьен уволен с поста тренера команды после поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.