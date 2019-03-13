Болельщик "Ювентуса" умер от инфаркта после победы команды над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Il Mattino. Хет-трик в этой игре сделал нападающий Криштиану Роналду. Последний гол с пенальти был забит на 86-й минуте. Этот мяч вывел команду в четвертьфинал.

По сведениям издания, 40-летний мужчина из города Артипальда приехал в Турин на матч. С собой он взял 11-летнего сына. После игры болельщики вернулись в отель, где мужчина почувствовал себя плохо. Сотрудники гостиницы быстро вызвали скорую помощь, но врачи приехали поздно.