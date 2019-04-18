Безумные эмоции в раздевалке "Тоттенхэма" после выхода в полуфинал ЛЧ. Видео

В Сети появилось видео из раздевалки "Тоттенхэма" после вчерашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4). "Шпоры" прошли в полуфинал благодаря выездным голам, общий счет противостояния составил 4-4.
Mauricio Pochettino's Wednesday night was better than yours. #thfc pic.twitter.com/G98aorAUwF– FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 18 апреля 2019 г.
В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом". Первая встреча пройдет 1 мая в Лондоне, ответная - 7 мая в Амстердаме.
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