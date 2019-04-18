16:12 | Футбол — Лига чемпионов

Безумные эмоции в раздевалке "Тоттенхэма" после выхода в полуфинал ЛЧ. Видео

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В Сети появилось видео из раздевалки "Тоттенхэма" после вчерашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4). "Шпоры" прошли в полуфинал благодаря выездным голам, общий счет противостояния составил 4-4.

В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом". Первая встреча пройдет 1 мая в Лондоне, ответная - 7 мая в Амстердаме. 

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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