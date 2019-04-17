Безумие в Манчестере!!! "Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и в полуфинал ЛЧ вышел "Тоттенхэм"!

"Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" (3:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира по общему счету – 4:4 (3 гостевых гола на счету "шпор" прим. "СЭ"). В составе победителей дважды отличился нападающий Рахим Стерлинг, по одному голу забили – полузащитник Бернарду Силва и форвард Серхио Агуэро.

В составе "Тоттенхэма" дублем отметился нападающий Сон Хын Мин и один гол забил форвард Фернандо Льоренте. "Тоттенхэм" сыграет в 1/2 финала ЛЧ с "Аяксом".

В параллельной игре "Ливерпуль" одержал победу над "Порту" (4:1, общий счет – 6:1). Мерсисайдцы встретятся в полуфинале ЛЧ с "Барселоной".

Ответный матч

Лига чемпионов

1/4 финала

"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 4:3 (3:2)

Голы: Стерлинг, 4 (1:0). Сон Хын Мин, 7 (1:1). Сон Хын Мин, 10 (1:2). Бернарду Силва, 11 (2:2). Стерлинг, 21 (3:2). Агуэро, 59 (4:2). Льоренте, 73 (4:3).

"Манчестер Сити" (Англия): Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84), Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Фернандинью, 63), Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва.

"Тоттенхэм Хотспур" (Англия): Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз (Санчес, 90+1), Алли, Ваньяма, Сиссоко (Льоренте, 41), Эриксен, Лукас Моура (Дэйвис, 81), Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сиссоко, 41. Сон Хын Мин, 48. Роуз, 54. Ваньяма, 77.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

17 апреля. Манчестер. Стадион "Этихад".

Первый матч: 0:1.

Все о Лиге чемпионов - здесь