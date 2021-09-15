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«Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешкиташ»

21:42
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«Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешкиташ» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкая команда взяла верх со счетом 2:1.

Лига чемпионов

Группа C. 1-й тур

«Бешикташ» (Турция) — «Боруссия Д» (Германия) — 1:2 (0:2)

Голы: Беллингем, 20 (0:1). Холанн, 45+3 (0:2). Монтеро, 90+4 (1:2).

«Бешикташ» (Турция): Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Н`Сакала, Розье, Монтеро, Хатчинсон (Салих Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Геззаль (Гекхан Тере, 89), Ларин (Кенан Караман, 61).

«Боруссия Д» (Германия): Кобель, Хуммельс (Понграчич, 71), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Ройс, Брандт (Витсель, 46), Дахуд, Беллингем (Вольф, 70), Холанн (Кнауфф, 86), Мален (Мукоко, 71).

Предупреждения: Велинтон, 43. Монтеро, 45. Менье, 55. Хатчинсон, 76. Мукоко, 79.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

15 сентября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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Иван Шитик все материалы автора

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