«Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешкиташ»
«Боруссия» из Дортмунда в гостях победила «Бешкиташ» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкая команда взяла верх со счетом 2:1.
Лига чемпионов
Группа C. 1-й тур
«Бешикташ» (Турция) — «Боруссия Д» (Германия) — 1:2 (0:2)
Голы: Беллингем, 20 (0:1). Холанн, 45+3 (0:2). Монтеро, 90+4 (1:2).
«Бешикташ» (Турция): Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Н`Сакала, Розье, Монтеро, Хатчинсон (Салих Учан, 78), Пьянич, Соуза, Батшуайи, Геззаль (Гекхан Тере, 89), Ларин (Кенан Караман, 61).
«Боруссия Д» (Германия): Кобель, Хуммельс (Понграчич, 71), Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Ройс, Брандт (Витсель, 46), Дахуд, Беллингем (Вольф, 70), Холанн (Кнауфф, 86), Мален (Мукоко, 71).
Предупреждения: Велинтон, 43. Монтеро, 45. Менье, 55. Хатчинсон, 76. Мукоко, 79.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
15 сентября. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/
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