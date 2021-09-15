Месси станет третьим полевым игроком в истории Лиги чемпионов, который провел 150 матчей

Аргентинец Лионель Месси впервые выйдет в стартовом составе «ПСЖ». В среду вечером парижане проведут первый матч группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

Для Месси это будет 150-й матч в Лиги чемпионов. Он станет третьим игроков в истории, который достигнет этой цифры. Больше него матчей провели только Хави (151) и Криштиану Роналду (177).