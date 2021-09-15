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Месси станет третьим полевым игроком в истории Лиги чемпионов, который провел 150 матчей

21:40
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Аргентинец Лионель Месси впервые выйдет в стартовом составе «ПСЖ». В среду вечером парижане проведут первый матч группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

Для Месси это будет 150-й матч в Лиги чемпионов. Он станет третьим игроков в истории, который достигнет этой цифры. Больше него матчей провели только Хави (151) и Криштиану Роналду (177).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры