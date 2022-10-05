Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

5 октября, 23:55

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой», «Ювентус» дома победил «Маккаби»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Бенфика» — «ПСЖ» — 1:1.
Фото Reuters

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» в матче группового турнира Лиги чемпиогов — 1:1.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.

В другом матче «Ювентус» дома обыграл «Маккаби» из Хайфы — 3:1.

У туринцев забивали Адриен Рабьо (дубль) и Душан Влахович. Во всех голах результативными передачами отметился Анхель Ди Мария. У «Маккаби» забил Дин Дэвид.

В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).

Лига чемпионов. Группа H
05 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:1
ПСЖ
Лига чемпионов. Группа H
05 окт, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
Маккаби Хайфа
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
2
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соперники обвиняют Карлсена в неуважении и сдаются после первого хода
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Хави и Лапорта провели встречу по поводу выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов
Фанаты «Барселоны» разгневаны реакцией Месси на гол Мартинеса в ворота каталонцев в Лиге чемпионов
Власти Парижа могут сократить гостевую квоту для «Маккаби» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за опасений насчет беспорядков
Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кепа признался, что очень счастлив после победы «Челси» над «Миланом»
Хвичу признали лучшим. Спаллетти стал частью неаполитанского фольклора
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген»

Лига чемпионов, 5 октября: «Челси» обыграл «Милан», «Реал» победил «Шахтер» и другие матчи
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости