«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой», «Ювентус» дома победил «Маккаби»

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» в матче группового турнира Лиги чемпиогов — 1:1.

В составе парижан забил Лионель Месси. Автоголом также отметился хавбек «ПСЖ» Данилу.

В другом матче «Ювентус» дома обыграл «Маккаби» из Хайфы — 3:1.

У туринцев забивали Адриен Рабьо (дубль) и Душан Влахович. Во всех голах результативными передачами отметился Анхель Ди Мария. У «Маккаби» забил Дин Дэвид.

В группе H «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).