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Сегодня, 23:05

Байчетич стал самым молодым футболистом в истории «Ливерпуля», вышедшим в основе на матч ЛЧ

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Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич установил рекорд клуба, как самый юный игрок, появившийся в стартовом составе на игру в Лиге чемпионов, сообщает OptaJoe.

18-летний испанец попал в систему «Ливерпуля» в 2021-м году. В нынешнем сезоне он дебютировал за основную команду мерсисайдцев.

Всего на счету хавбека 14 матчей за «красных» и один забитый гол.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Реал».

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал

ФК Ливерпуль
ФК Реал
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