Байчетич стал самым молодым футболистом в истории «Ливерпуля», вышедшим в основе на матч ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич установил рекорд клуба, как самый юный игрок, появившийся в стартовом составе на игру в Лиге чемпионов, сообщает OptaJoe.

18-летний испанец попал в систему «Ливерпуля» в 2021-м году. В нынешнем сезоне он дебютировал за основную команду мерсисайдцев.

Всего на счету хавбека 14 матчей за «красных» и один забитый гол.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Реал».