«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА. Мюнхенцы после победы над «Лионом» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0) догнали по очкам лидера «Реал», но возглавили таблицу благодаря более высокому показателю в нынешнем сезоне (34 очка против 17 у «Реала»).

Лучший из российских клубов — «Зенит» — занимает 22-е место.

Рейтинг УЕФА

1. «Бавария» (Германия) — 134 очка

2. «Реал» (Испания) — 134

3. «Барселона» (Испания) — 128

4. «Атлетико» (Испания) — 127

5. «Ювентус» (Италия) — 117

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116

7. «ПСЖ» (Франция) — 113

8. «Севилья» (Испания) — 100

9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100

10. «Ливерпуль» (Англия) — 99...

22. «Зенит» (Россия) — 64...

34. ЦСКА (Россия) — 44...

45. «Краснодар» (Россия) — 35,5...

51. «Локомотив» (Россия) — 33...

84. «Спартак» (Россия) — 18,5...

116. «Ростов» (Россия) — 12