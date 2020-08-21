«Бавария» обошла «Реал» и возглавила рейтинг УЕФА, «Зенит» — 22-й
«Бавария» вышла на первое место в рейтинге УЕФА. Мюнхенцы после победы над «Лионом» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0) догнали по очкам лидера «Реал», но возглавили таблицу благодаря более высокому показателю в нынешнем сезоне (34 очка против 17 у «Реала»).
Лучший из российских клубов — «Зенит» — занимает 22-е место.
Рейтинг УЕФА
1. «Бавария» (Германия) — 134 очка
2. «Реал» (Испания) — 134
3. «Барселона» (Испания) — 128
4. «Атлетико» (Испания) — 127
5. «Ювентус» (Италия) — 117
6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116
7. «ПСЖ» (Франция) — 113
8. «Севилья» (Испания) — 100
9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100
10. «Ливерпуль» (Англия) — 99...
22. «Зенит» (Россия) — 64...
34. ЦСКА (Россия) — 44...
45. «Краснодар» (Россия) — 35,5...
51. «Локомотив» (Россия) — 33...
84. «Спартак» (Россия) — 18,5...
116. «Ростов» (Россия) — 12