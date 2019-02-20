"Бавария" не проигрывает в девятом выездном матче Лиги чемпионов подряд

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, мюнхенцы не проиграли в девятой выездной игре турнира подряд.

Последнее поражение "Баварии" на выезде было в сентябре 2017-го года. Тогда мюнхенцы в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов уступили "ПСЖ" (0:3). С тех пор немецкий клуб одержал шесть побед (над "Селтиком", "Андерлехтом", "Бешикташем", "Севильей", "Бенфикой" и АЕК) и три матча завершил вничью (с "Реалом", "Аяксом" и "Ливерпулем").

Ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Столько же побед в главном европейском клубном турнире в активе у "Баварии".

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