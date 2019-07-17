БАТЭ обыграл "Пяст" и вышел во второй отборочный раунд ЛЧ

БАТЭ обыграл польский "Пяст" (2:1) во втором матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусская команда по сумме двух встреч вышла во вторую стадию турнира.

В параллельной игре ЧФР одержал победу над "Астаной" (3:1). Казахстанская команда уступила румынам по общему счету – 2:3.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Пяст" (Польша) – "БАТЭ" (Белоруссия) – 1:2 (1:0)

Голы: Червински, 21 (1:0). Мукам, 82 – с пенальти (1:1). Волков, 87 (1:2).

Судья: Мунукка (Финляндия).

17 июля. Гливице. Стадион "Piast".

Общий счет: 2:3

ЧФР (Румыния) – "Астана" (Казахстан) – 3:1 (2:1)

Голы: Муртазаев, 4 (0:1). Омрани, 10 (1:1). Постников, 26 – в свои ворота (2:1). Омрани, 73 (3:1).

Судья: Харкам (Австрия).

17 июля. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".

Общий счет: 3:2