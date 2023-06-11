«Барселона» поздравила Гвардиолу с победой в ЛЧ: «Чемпион однажды — чемпион навсегда»

«Барселона» поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов-2022/23.

Каталонский клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал фото тренера с трофеем ЛЧ, который он взял с «Барселоной» и написал: «Чемпион однажды — чемпион навсегда».

Гвардиола трофеем ЛЧ, который он взял с «Барселоной». Фото «Барселона», Twitter

Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами. Он делал их с «Барселоной» (2008/09) и «Манчестер Сити» (2022/23).

«Сити» в финале турнира обыграл «Интер» со счетом 1:0. Команда впервые выиграла Лигу чемпионов.