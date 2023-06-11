Грилиш о победе в Лиге чемпионов: «Я был ужасен, но мне все равно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Это то, ради чего вы работаете всю свою жизнь. Я так счастлив. Я был ужасен, но мне все равно. Выиграть требл с этоими игроками — это нечто особенное. Все, кто меня знает, в курсе, как сильно я люблю футбол, и это то, ради чего я работал всю свою жизнь. Я сказал тренеру: «Я хочу поблагодарить вас». Он так сильно в меня поверил. Он гений», — приводит слова Грилиша BT Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.