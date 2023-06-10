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10 июня, 23:55

«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов — 1:0.
Фото AFP

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов-2022/23 со счетом 1:0.

В первом тайме команды не забили голов. На 36-й минуте полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне был заменен из-за повреждения. Вместо него на поле вышел Фил Фоден.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

«Сити» стал шестой английской командой, ставшей победителем Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском турнире побеждали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Челси».

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
1:0
Интер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
8
55
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