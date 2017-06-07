Баку и Мадрид поборются за проведение финала Лиги чемпионов-2018/19

УЕФА на своем официальном сайте огласила окончательный список кандидатов на проведение финалов еврокубков в сезоне-2018/19. Всего получено 14 заявок. Баку (Олимпийский стадион) и Мадрид (новый домашний стадион "Атлетико" "Метрополитано") будут бороться за право проведения финала Лиги чемпионов.

Баку также претендует на проведение финала Лиги Европы. Другими пртендентами будут Севилья ("Рамон Санчес Писхуан") и Стамбул ("Бешикташ Арена").

На финал женской Лиги чемпионов претендуют Астана ("Астана Арена") и Будапешт ("Ференцварош Арена"). Также столица Казахстана поборестя за право проведения Суперкубка УЕФА. Ее конкурентами станут Тирана ("Кемаль Стафа"), Тулуза (стадион Тулузы), Хайфа ("Самми Офер"), Белфаст ("Виндзор Парк"), Гданьск ("Арена Гданьск") и Стамбул ("Бешикташ Арена").

Победители будут объявлены на исполкоме УЕФА 21 сентября.