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Азмун вошел в историю

03:13
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Сердар Азмун, поразив свои ворота, довел счет в матче «Зенита» против «Бенфики» до крупного (0:3) и стал первым нападающим российского клуба, отметившимся автоголом в Лиге чемпионов. Ранее семь мячей себе забили защитники, еще один — хавбек «Локо» Рифат Жемалетдинов. Стоит отметить, что из игроков «Зенита» автоголами отмечался только Томаш Губочан, оказавший помощь «Реалу» и «Милану». (Кирилл Бурдаков)

Автоголы игроков российских клубов в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Игрок

Клуб

Матч

Минута

26.09.2001

Гр.турнир

Игорь Чугайнов

Локомотив

Рома (г) — 1:2

69' (1:1)

30.09.2008

Гр.турнир

Томаш Губочан

Зенит

Реал (д) — 1:2

4' (0:1)

22.11.2011

Гр.турнир

Василий Березуцкий

ЦСКА

Лилль (д) — 0:2

49' (0:1)

03.10.2012

Гр.турнир

Томаш Губочан

Зенит

Милан (д) — 2:3

75' (2:3)

02.12.2012

Гр.турнир

Дмитрий Комбаров

Спартак

Селтик (д) — 2:3

71' (2:2)

17.09.2014

Гр.турнир

Сергей Игнашевич

ЦСКА

Рома (г) — 1:5

50' (0:5)

18.09.2019

Гр.турнир

Бенедикт Хеведес

Локомотив

Байер (г) — 1:2

25' (1:1)

26.11.2019

Гр.турнир

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

Байер (д) — 0:2

11' (0:1)

10.12.2019

Гр.турнир

Сердар Азмун

Зенит

Бенфика (г) — 0:3

79' (0:3)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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