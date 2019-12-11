Азмун вошел в историю

Сердар Азмун, поразив свои ворота, довел счет в матче «Зенита» против «Бенфики» до крупного (0:3) и стал первым нападающим российского клуба, отметившимся автоголом в Лиге чемпионов. Ранее семь мячей себе забили защитники, еще один — хавбек «Локо» Рифат Жемалетдинов. Стоит отметить, что из игроков «Зенита» автоголами отмечался только Томаш Губочан, оказавший помощь «Реалу» и «Милану». (Кирилл Бурдаков)

Автоголы игроков российских клубов в Лиге чемпионов