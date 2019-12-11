Азмун вошел в историю
Сердар Азмун, поразив свои ворота, довел счет в матче «Зенита» против «Бенфики» до крупного (0:3) и стал первым нападающим российского клуба, отметившимся автоголом в Лиге чемпионов. Ранее семь мячей себе забили защитники, еще один — хавбек «Локо» Рифат Жемалетдинов. Стоит отметить, что из игроков «Зенита» автоголами отмечался только Томаш Губочан, оказавший помощь «Реалу» и «Милану». (Кирилл Бурдаков)
Автоголы игроков российских клубов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
26.09.2001
|
Гр.турнир
|
Игорь Чугайнов
|
Локомотив
|
Рома (г) — 1:2
|
69' (1:1)
|
30.09.2008
|
Гр.турнир
|
Томаш Губочан
|
Зенит
|
Реал (д) — 1:2
|
4' (0:1)
|
22.11.2011
|
Гр.турнир
|
Василий Березуцкий
|
ЦСКА
|
Лилль (д) — 0:2
|
49' (0:1)
|
03.10.2012
|
Гр.турнир
|
Томаш Губочан
|
Зенит
|
Милан (д) — 2:3
|
75' (2:3)
|
02.12.2012
|
Гр.турнир
|
Дмитрий Комбаров
|
Спартак
|
Селтик (д) — 2:3
|
71' (2:2)
|
17.09.2014
|
Гр.турнир
|
Сергей Игнашевич
|
ЦСКА
|
Рома (г) — 1:5
|
50' (0:5)
|
18.09.2019
|
Гр.турнир
|
Бенедикт Хеведес
|
Локомотив
|
Байер (г) — 1:2
|
25' (1:1)
|
26.11.2019
|
Гр.турнир
|
Рифат Жемалетдинов
|
Локомотив
|
Байер (д) — 0:2
|
11' (0:1)
|
10.12.2019
|
Гр.турнир
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
Бенфика (г) — 0:3
|
79' (0:3)