«Айнтрахт» — «Наполи»: Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти на 36-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Игрок «Наполи» Ирвинг Лосано пробил по воротам и попал в штангу, Виктор Осимхен бежал к мячу и футболист «Айнтрахта» Бута совершил тактический фол, сорвав атаку соперника.

Главный судья Артур Диаш наначил пенальти, который не смог реализовать Кварацхелия. Хвича отправил мяч в левый угол, но голкипер немецкой команды Кевин Трапп смог отбить.