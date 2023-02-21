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21 февраля, 23:37

«Айнтрахт» — «Наполи»: Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти на 36-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Игрок «Наполи» Ирвинг Лосано пробил по воротам и попал в штангу, Виктор Осимхен бежал к мячу и футболист «Айнтрахта» Бута совершил тактический фол, сорвав атаку соперника.

Главный судья Артур Диаш наначил пенальти, который не смог реализовать Кварацхелия. Хвича отправил мяч в левый угол, но голкипер немецкой команды Кевин Трапп смог отбить.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Наполи

Хвича Кварацхелия
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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