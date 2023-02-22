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«Айнтрахт» — «Наполи»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 февраля. «Айнтрахт» — «Наполи» — 0:2.
Фото Reuters

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте.

На 36-й минуте полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия не забил пенальти. Перед перерывом Викто Осимхен вывел гостей вперед.

В начале второй половины «Айнтрахт» остался в меньшинстве, так как Рандаль Коло-Муани получил красную карточку. Спустя 7 минут Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество гостей.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов
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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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