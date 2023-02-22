«Айнтрахт» — «Наполи»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Айнтрахт» проиграл «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте.

На 36-й минуте полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия не забил пенальти. Перед перерывом Викто Осимхен вывел гостей вперед.

В начале второй половины «Айнтрахт» остался в меньшинстве, так как Рандаль Коло-Муани получил красную карточку. Спустя 7 минут Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество гостей.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.