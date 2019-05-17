"Астана", "Бешикташ" и "Интер" урегулировали вопросы финансового fair play

Следственная палата Органа финансового контроля клубов УЕФА предоставила обновленную информацию о клубах, испытывавших проблемы с финансовым fair play.

"Астана", "Бешикташ" и "Интер" урегулировали вопросы и выполнили условия соглашения с УЕФА. "Астана" подписывала обязательства о решении проблем финансового fair play в мае 2016 года, а два остальных клуба - в мае 2015 года.

Дело "Трабзонспора" передано в судебную палату, поскольку клуб не выполнил условия соглашения об урегулировании вопросов, заключенного в мае 2016 года.