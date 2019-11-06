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Ашраф Хакими: «Удивлен, что являюсь лучшим бомбардиром «Боруссии» в Лиге чемпионов»

08:19
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Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими прокомментрировал победу в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Интером» со счетом 3:2.

— Удивлен, что являюсь лучшим бомбардиром «Боруссии» в Лиге чемпионов, — приводит официальный сайт УЕФА слова Хакими. —  Мне посчастливилось выступать за этот клуб, и я рад, что мне удается забивать мячи. Я много работал в прошлом и рад, что смог помочь своей команде сегодня. В перерыве мы поговорили и решили играть на полную мощь во втором тайме. К счастью, все сработало.

«Боруссия» вышла на второе место в турнирной таблице. «Интер» — третий.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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