Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил последнее выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 и отметил, что тот состав был лучшим в истории российского футбола.

— Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то — нет. Но когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету — это топ. Плюс русские ребята все сборники были. Андре помимо того, что потрясающий тренер и мотиватор, он еще и как человек фантастический. Это мой формат, когда тренер любит и уважает своих футболистов, а они в ответ очень любят и уважают его. Это круто найти ключ к каждому, — сказал он в интервью каналу «Рашен football». (Дмитрий Зимин)

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