Арьен Роббен: "Самый худший стадион? У "Ливерпуля"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен в преддверии первого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" признался, что терпеть не может мерсисайдскую команду, сообщает Goal.com. Встреча с английской командой пройдет 19 февраля.

Напомним, что Роббен выступал за "Челси" с 2004 по 2007 год

– Я думаю, если вы спросите меня о самом худшем стадионе для меня, то это, наверное, стадион Ливерпуля. У вас всегда есть ваш любимый противник, и всегда должен быть самый ненавистный.

Когда выступал за "Челси", "Ливерпуль" был серьезным оппонентом в кубковых турнирах. В одном или двух матчах эта команда могла показать очень качественную игру. Это было ее главным преимуществом, – цитирует Роббена Goal.com.

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